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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 14:17
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В ФРГ рассказали о деталях беседы с Путиным, о которых Макрон и Шольц решили молчать

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / ODD ANDERSEN / POOL, EPA / JOHANNA GERON / POOL, Михаил Метцель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / EPA / ODD ANDERSEN / POOL, EPA / JOHANNA GERON / POOL, Михаил Метцель.

В ходе 75-минутного разговора главы государств обсуждали возможность поиска дипломатического решения конфликта на Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и российский глава Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщило правительство ФРГ, отметив при этом, что некоторые детали решено оставить в тайне.

"В ходе разговора, который продлился 75 минут, федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта. Относительно остальных деталей было решено хранить молчание", — сообщается в заявлении правительства Германии.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.


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Виктория Дитрих
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