В ФРГ рассказали о деталях беседы с Путиным, о которых Макрон и Шольц решили молчать

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и российский глава Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщило правительство ФРГ, отметив при этом, что некоторые детали решено оставить в тайне.

"В ходе разговора, который продлился 75 минут, федеральный канцлер и французский президент настаивали на незамедлительном прекращении огня на Украине и начале поиска дипломатического решения конфликта. Относительно остальных деталей было решено хранить молчание", — сообщается в заявлении правительства Германии.