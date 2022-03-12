Путин привёл Макрону и Шольцу факты нарушений ВСУ норм гуманитарного права

Также российский лидер настоятельно призвал своих собеседников повлиять на Киев, чтобы его военнослужащие прекратили преступные действия по отношению к мирным гражданам.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем привёл многочисленные факты грубейшего нарушения Вооружёнными силами Украины норм международного гуманитарного права. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Так, по словам президента, украинские силовики неоднократно устраивали внесудебные расправы над несогласными, брали в заложники мирных жителей и использовали их в качестве живого щита. Кроме того, киевские солдаты размещали тяжёлое вооружение в жилых кварталах, рядом с больницами, школами и детскими садами. В связи с этим российский президент настоятельно призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти, чтобы их военнослужащие прекратили совершать преступные действия.