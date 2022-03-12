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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 14:08
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Путин привёл Макрону и Шольцу факты нарушений ВСУ норм гуманитарного права

Также российский лидер настоятельно призвал своих собеседников повлиять на Киев, чтобы его военнослужащие прекратили преступные действия по отношению к мирным гражданам.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем привёл многочисленные факты грубейшего нарушения Вооружёнными силами Украины норм международного гуманитарного права. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Так, по словам президента, украинские силовики неоднократно устраивали внесудебные расправы над несогласными, брали в заложники мирных жителей и использовали их в качестве живого щита. Кроме того, киевские солдаты размещали тяжёлое вооружение в жилых кварталах, рядом с больницами, школами и детскими садами. В связи с этим российский президент настоятельно призвал Макрона и Шольца повлиять на киевские власти, чтобы их военнослужащие прекратили совершать преступные действия.

Путин призвал Макрона и Шольца добиться прекращения деятельности нацбатов на Украине
Путин призвал Макрона и Шольца добиться прекращения деятельности нацбатов на Украине

Напомним, что 11 марта Путин провёл переговоры в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе встречи российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. А Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до планировавшейся операции.

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kremlin.ru

Александра Васильева
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