Путин призвал Макрона и Шольца добиться прекращения деятельности нацбатов на Украине

Он рассказал коллегам, что националисты систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации.

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров обсудили Украину. Как сообщила пресс-служба Кремля, во время беседы российский лидер призвал коллег добиться прекращения деятельности нацбатов в Незалежной.

"Националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации. Владимир Путин настоятельно призвал Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены", — уточнили в Кремле.

Путин также сообщил коллегам подробности переговоров российских и украинских представителей. В этой связи лидеры трёх стран затронули некоторые вопросы, связанные с прорабатываемыми договорённостями по реализации известных российских требований.