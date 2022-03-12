На Украину провозят тонны деликатесов под видом гуманитарных грузов

Каждый день львовские таможенники находят сыры, хамон и другие коммерческие продовольственные товары, которые предприимчивые люди продают горожанам, желая на этом нажиться.

Через украинскую таможню под прикрытием гуманитарных грузов массово ввозят товары, предназначенные для продажи в магазинах, в том числе деликатесы, сообщил глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий, сетуя на то, что люди хотят нажиться на войне.

"К сожалению, есть люди, которые зарабатывают на войне. Каждый день львовские таможенники выявляют тонны сыра, хамона, другие коммерческие продовольственные товары", — написал Максим Козицкий в своём телеграм-канале.