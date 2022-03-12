Кабмин Украины поддержал отмену НДС и акциза на горючее

Такое решение объясняется предстоящей посевной, желанием стабилизировать цены и избежать дефицита топлива.

На Украине хотят отменить НДС и акциз на бензин и дизельное топливо. Соответствующее решение уже утвердило правительство страны, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в "Телеграме".

"Кабмин утвердил важное решение — отмена НДС и акциза на бензин и дизель. Это не только в контексте посевной, но и из расчёта на население, чтобы не было дефицита [топлива] и чтобы цены были стабильные", — сказал он.

Зеленский добавил, что теперь депутаты Верховной рады должны проголосовать в поддержку этой инициативы. По словам украинского лидера, правительство также утвердило решение о компенсациях за коммунальные платежи общинам, которые согласились разместить у себя переселенцев и беженцев.