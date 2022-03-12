Кабмин Украины поддержал отмену НДС и акциза на горючее
Такое решение объясняется предстоящей посевной, желанием стабилизировать цены и избежать дефицита топлива.
На Украине хотят отменить НДС и акциз на бензин и дизельное топливо. Соответствующее решение уже утвердило правительство страны, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в "Телеграме".
"Кабмин утвердил важное решение — отмена НДС и акциза на бензин и дизель. Это не только в контексте посевной, но и из расчёта на население, чтобы не было дефицита [топлива] и чтобы цены были стабильные", — сказал он.
Зеленский добавил, что теперь депутаты Верховной рады должны проголосовать в поддержку этой инициативы. По словам украинского лидера, правительство также утвердило решение о компенсациях за коммунальные платежи общинам, которые согласились разместить у себя переселенцев и беженцев.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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