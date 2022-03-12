Рукопись со стихами Цветаевой продали на аукционе за 1,4 миллиона рублей

Рукопись пяти стихотворений русской поэтессы Марины Цветаевой из цикла "Любви старинные туманы" продана на аукционе за 1,4 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

Произведения поэтессы датированы августом 1917 года. Эксперты предполагают, что именно в этот период появился цикл стихотворений "Любви старинные туманы". Стартовая ставка составила один миллион рублей, а итоговая стоимость превзошла первоначальный ценник на 400 тысяч рублей.