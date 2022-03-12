Пушилин допустил прибытие добровольцев с Ближнего Востока в Донбасс "в ближайшее время"
Глава ДНР Денис Пушилин. Фото © Kremlin
По словам главы ДНР, их помощь может понадобиться в последующих городах, которые предстоит освобождать.
Желающих принять участие в оказании военной помощи в Донбасе много во всех странах, они могут присоединиться к силам Донецкой Народной Республики в самое ближайшее время, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Заявок из разных стран достаточно много. Вот как раз о чём говорил президент [РФ Владимир Путин] — про добровольцев с Ближнего Востока. Это тысячи и тысячи добровольцев, которые готовы приехать", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).
Он не исключил, что "в самое ближайшее время они окажутся с нами в соседних окопах, плечом к плечу с нашими подразделениями" для освобождения ДНР и ЛНР. По словам главы ДНР, их помощь может понадобиться в последующих городах, которые предстоит освобождать республикам Донбасса, — Краматорске, Славянске, Константиновке" и других.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что России поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Донбасс для участия в "освободительном движении". Самое большое количество — из стран Ближнего Востока. Путин привлечение добровольцев к "Операции Z" одобрил. На данный момент нет информации, когда первые добровольцы приедут в Донецк.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.