Пушилин допустил прибытие добровольцев с Ближнего Востока в Донбасс "в ближайшее время"

По словам главы ДНР, их помощь может понадобиться в последующих городах, которые предстоит освобождать.

Желающих принять участие в оказании военной помощи в Донбасе много во всех странах, они могут присоединиться к силам Донецкой Народной Республики в самое ближайшее время, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Заявок из разных стран достаточно много. Вот как раз о чём говорил президент [РФ Владимир Путин] — про добровольцев с Ближнего Востока. Это тысячи и тысячи добровольцев, которые готовы приехать", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Он не исключил, что "в самое ближайшее время они окажутся с нами в соседних окопах, плечом к плечу с нашими подразделениями" для освобождения ДНР и ЛНР. По словам главы ДНР, их помощь может понадобиться в последующих городах, которые предстоит освобождать республикам Донбасса, — Краматорске, Славянске, Константиновке" и других.