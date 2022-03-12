Опубликованы кадры уничтожения склада с боеприпасами ВСУ российскими артиллеристами

На них видно, что украинские военнослужащие разгружают автомобиль с партией снарядов и уносят их в небольшое здание.

На них видно, что киевские военнослужащие разгружают из автомобиля боеприпасы и уносят их в здание. После того как солдаты завершили разгрузку, по складу был выпущен снаряд.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 3491 военный объект Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них 123 беспилотных летательных аппарата, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномётов. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.