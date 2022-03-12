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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 11:18
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Минобороны РФ показало видео взятия украинского аэродрома российским десантом

Ведомство показало, как работают военные в боевых условиях, а также подчеркнуло задачу недопущения гибели мирного населения.

Видео высадки российского подразделения ВДВ и взятия под контроль одного из аэродромов на Украине. Видео © Министерство обороны РФ

Минобороны России публикует видео высадки российского подразделения ВДВ и взятия под контроль одного из аэродромов на Украине.

На кадрах российские десантники высаживаются с вертолётов посадочным способом, организуют круговую оборону объекта и обеспечивают приём основных военных сил, пояснили в ведомстве. Из оружия — автоматы, миномёты и противотанковые управляемые комплексы.

"Скажи, чтобы машины не трогали, людей гражданских не трогали", — слышно на видео приказ одного из командиров.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

Минобороны РФ показало видео с рейдом разведчиков спецназа под Черниговом
Минобороны РФ показало видео с рейдом разведчиков спецназа под Черниговом
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Министерство обороны РФ

Татьяна Миссуми
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