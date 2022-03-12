Минобороны РФ показало видео взятия украинского аэродрома российским десантом

Ведомство показало, как работают военные в боевых условиях, а также подчеркнуло задачу недопущения гибели мирного населения.

Видео высадки российского подразделения ВДВ и взятия под контроль одного из аэродромов на Украине. Видео © Министерство обороны РФ

Минобороны России публикует видео высадки российского подразделения ВДВ и взятия под контроль одного из аэродромов на Украине.

На кадрах российские десантники высаживаются с вертолётов посадочным способом, организуют круговую оборону объекта и обеспечивают приём основных военных сил, пояснили в ведомстве. Из оружия — автоматы, миномёты и противотанковые управляемые комплексы.