Минобороны РФ показало видео взятия украинского аэродрома российским десантом
Ведомство показало, как работают военные в боевых условиях, а также подчеркнуло задачу недопущения гибели мирного населения.
Видео высадки российского подразделения ВДВ и взятия под контроль одного из аэродромов на Украине. Видео © Министерство обороны РФ
Минобороны России публикует видео высадки российского подразделения ВДВ и взятия под контроль одного из аэродромов на Украине.
На кадрах российские десантники высаживаются с вертолётов посадочным способом, организуют круговую оборону объекта и обеспечивают приём основных военных сил, пояснили в ведомстве. Из оружия — автоматы, миномёты и противотанковые управляемые комплексы.
"Скажи, чтобы машины не трогали, людей гражданских не трогали", — слышно на видео приказ одного из командиров.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
Министерство обороны РФ