"У нас нервы крепче": В МИД заявили о готовности России жёстко противостоять ЕС в энергосфере
Там также указали на сильное ухудшение отношений между РФ и НАТО, диалог не будет восстановлен, пока альянс поставляет летальное оружие Киеву.
Россия готова в случае необходимости дать Евросоюзу жёсткий ответ в энергетической сфере. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
"Россия остаётся надёжным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жёсткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет — у нас запас прочности больше и нервы крепче", — сказал он "Интерфаксу".
Сейчас Москва занимается проработкой ответных мер на европейские санкции. По словам представителя МИД, эти меры не обязательно будут зеркальными и строго пропорциональными, однако они могут восстановить численный паритет. Кобринец пояснил, что за резолюцию Европарламента "Российская агрессия против Украины" проголосовало 637 депутатов, любого из этих людей можно занести в ответный "стоп-лист" РФ. Также дипломат прокомментировал отношения между Россией и НАТО. По его мнению, они "опустились до нулевой отметки".
"Отказываясь от обсуждения актуальных вопросов безопасности, Североатлантический блок нивелировал значение Совета Россия – НАТО как всепогодного механизма для консультаций в кризисных ситуациях", — заявил представитель МИД, добавив, что пока НАТО поставляет летальное оружие Киеву, ни о каком диалоге альянса с Россией речи быть не может.
Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане тоже должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом Боррель также заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России.
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