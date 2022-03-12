"У нас нервы крепче": В МИД заявили о готовности России жёстко противостоять ЕС в энергосфере

Россия готова в случае необходимости дать Евросоюзу жёсткий ответ в энергетической сфере. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

"Россия остаётся надёжным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме, но готовы к жёсткому противостоянию в энергосфере, если потребуется. Полагаю, Евросоюз от него точно не выиграет — у нас запас прочности больше и нервы крепче", — сказал он "Интерфаксу".

Сейчас Москва занимается проработкой ответных мер на европейские санкции. По словам представителя МИД, эти меры не обязательно будут зеркальными и строго пропорциональными, однако они могут восстановить численный паритет. Кобринец пояснил, что за резолюцию Европарламента "Российская агрессия против Украины" проголосовало 637 депутатов, любого из этих людей можно занести в ответный "стоп-лист" РФ. Также дипломат прокомментировал отношения между Россией и НАТО. По его мнению, они "опустились до нулевой отметки".

"Отказываясь от обсуждения актуальных вопросов безопасности, Североатлантический блок нивелировал значение Совета Россия – НАТО как всепогодного механизма для консультаций в кризисных ситуациях", — заявил представитель МИД, добавив, что пока НАТО поставляет летальное оружие Киеву, ни о каком диалоге альянса с Россией речи быть не может.