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12 марта, 11:01

Пушков резко ответил на сожаления главы Instagram из-за запрета соцсети в России

Политик задал вопрос: "А чего вы ожидали?" Он напомнил о разрешении руководства площадки публиковать там призывы к экстремизму и насилию в отношении российских военных.

Руководству "Инстаграма" следовало раньше думать о последствиях проводимой ими политики. Так прокомментировал член Совфеда РФ Алексей Пушков сожаления главы соцсети Адама Моссери о блокировке "Инстаграма" в России.

"Неправильное решение?? Пусть лучше подумает о собственном решении открыть инстаграм для экстремизма и призывов к насилию. А чего он, собственно, ожидал?" — написал Пушков в "Телеграме".

Напомним, компания Meta признала, что разрешила в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против военных России. Кроме того, там решили не удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей и разрешить восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. А Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к "Инстаграму", которым владеет компания. Глава соцсети Адам Моссери назвал неправильным такое решение о блокировке в России. По его словам, это "лишит 80 миллионов пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром".

Аналитик Букштейн увидел в блокировке Instagram новые возможности для россиян

Аналитик Букштейн увидел в блокировке Instagram новые возможности для россиян

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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