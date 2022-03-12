Аналитик Букштейн увидел в блокировке Instagram новые возможности для россиян
По мнению собеседника Лайфа, сейчас Запад ведёт настоящую войну против нашей страны. Но она идёт не в реальном мире, а в информационном пространстве.
Россиянам не стоит паниковать из-за блокировки "Инстаграма", в РФ есть свои социальные сети и приложения, считает шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн. Более того, по мнению эксперта, введение ограничений в отношении компании Meta поможет России выйти на новый уровень.
"Дай бог, чтобы это была самая страшная паника в России за последние несколько лет. Некритично! Кого так сильно заволновал "Инстаграм"? Те, кто там зарабатывает, — да, я им сочувствую. Но остальным-то чего от этого? То, что вытворяет господин [гендиректор "Фейсбука" Марк] Цукерберг в своей Мeta, если страна себя уважает, она должна с этим что-то делать", — заявил аналитик в беседе с Лайфом.
По его мнению, Запад развязывает настоящую войну против России. Но раз нельзя использовать атомные бомбы, то "боевые действия" он ведёт в информационном поле: пытается навязать свои программы, выбрасывает российские информационные ресурсы. Однако паниковать в этой ситуации не стоит, считает эксперт. Блокировка "Инстаграма" некритична. У России есть соцсеть "ВКонтакте", которая ничем не хуже американского аналога.
"Надо отдать должное промоутерам и маркетологам ["Инстаграма"], они здорово и гениально подсадили всю страну на свою программу. Я всегда говорю: низкопоклонство перед Западом всплыло во всей своей красе. Пример с Zoom. Когда всех в России на него подсадили, у нас уже было три прекрасных видеоконференции. Почему Zoom? Потому что там общаются с нашими пользователями, они (американцы. — Прим. Лайфа) признают только свои программы. Им наши программы не нужны", — объяснил Букштейн.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомления своих подписчиков о "переезде".
Лента новостей
Минобороны Белоруссии: Власти Украины полностью потеряли контроль над ситуацией в стране
сегодня в 09:29
Более 150 российских студентов зарубежных вузов попросили о переводе в университеты РФ
сегодня в 09:23
Стало известно о переговорах США и ЕС по поводу поставок Киеву ракетных комплексов С-300
сегодня в 09:19
Pixabay