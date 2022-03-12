Аналитик Букштейн увидел в блокировке Instagram новые возможности для россиян

Россиянам не стоит паниковать из-за блокировки "Инстаграма", в РФ есть свои социальные сети и приложения, считает шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн. Более того, по мнению эксперта, введение ограничений в отношении компании Meta поможет России выйти на новый уровень.

"Дай бог, чтобы это была самая страшная паника в России за последние несколько лет. Некритично! Кого так сильно заволновал "Инстаграм"? Те, кто там зарабатывает, — да, я им сочувствую. Но остальным-то чего от этого? То, что вытворяет господин [гендиректор "Фейсбука" Марк] Цукерберг в своей Мeta, если страна себя уважает, она должна с этим что-то делать", — заявил аналитик в беседе с Лайфом.

По его мнению, Запад развязывает настоящую войну против России. Но раз нельзя использовать атомные бомбы, то "боевые действия" он ведёт в информационном поле: пытается навязать свои программы, выбрасывает российские информационные ресурсы. Однако паниковать в этой ситуации не стоит, считает эксперт. Блокировка "Инстаграма" некритична. У России есть соцсеть "ВКонтакте", которая ничем не хуже американского аналога.