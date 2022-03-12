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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 09:23

Более 150 российских студентов зарубежных вузов попросили о переводе в университеты РФ

Преимущественно жалуются учащиеся из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Нидерландов, Франции, Великобритании, США, Испании, Латвии и других стран.

Почти 160 российских студентов зарубежных вузов обратились в Минобрнауки РФ с просьбами о переводе в отечественные университеты, сообщили в пресс-службе министерства.

"Обратились 157 человек с вопросами о переводе из зарубежных вузов в Россию. Большинство обращений студентов зарегистрировано из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Великобритании, США, Канады, Испании, Латвии, Словакии, Италии", — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что российских студентов массово отчисляют из европейских вузов из-за военной "Операции Z" на Украине, которую 24 февраля начала Россия в защиту Донбасса. Запад также объявил о введении антироссийских санкций. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже применили санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и Япония. Британский Минфин также сегодня объявил о введении ограничений против Банка России. Ведомство запретит физическим и юридическим лицам совершать операции с российским Минфином и Фондом национального благосостояния. Лайф следит за развитием событий.

Москалькова: Российских студентов отчисляют из вузов Франции, Бельгии и других стран ЕС
Москалькова: Российских студентов отчисляют из вузов Франции, Бельгии и других стран ЕС
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Shutterstock

Виктория Дитрих
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