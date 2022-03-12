Более 150 российских студентов зарубежных вузов попросили о переводе в университеты РФ
Преимущественно жалуются учащиеся из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Нидерландов, Франции, Великобритании, США, Испании, Латвии и других стран.
Почти 160 российских студентов зарубежных вузов обратились в Минобрнауки РФ с просьбами о переводе в отечественные университеты, сообщили в пресс-службе министерства.
"Обратились 157 человек с вопросами о переводе из зарубежных вузов в Россию. Большинство обращений студентов зарегистрировано из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Великобритании, США, Канады, Испании, Латвии, Словакии, Италии", — говорится в сообщении.
Ранее отмечалось, что российских студентов массово отчисляют из европейских вузов из-за военной "Операции Z" на Украине, которую 24 февраля начала Россия в защиту Донбасса. Запад также объявил о введении антироссийских санкций. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже применили санкции против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Швейцария и Япония. Британский Минфин также сегодня объявил о введении ограничений против Банка России. Ведомство запретит физическим и юридическим лицам совершать операции с российским Минфином и Фондом национального благосостояния. Лайф следит за развитием событий.
Shutterstock