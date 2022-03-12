Более 150 российских студентов зарубежных вузов попросили о переводе в университеты РФ

Преимущественно жалуются учащиеся из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Нидерландов, Франции, Великобритании, США, Испании, Латвии и других стран.

Почти 160 российских студентов зарубежных вузов обратились в Минобрнауки РФ с просьбами о переводе в отечественные университеты, сообщили в пресс-службе министерства.