Более 150 российских студентов зарубежных вузов попросили о переводе в университеты РФ

Почти 160 российских студентов зарубежных вузов обратились в Минобрнауки РФ с просьбами о переводе в отечественные университеты, сообщили в пресс-службе министерства.

"Обратились 157 человек с вопросами о переводе из зарубежных вузов в Россию. Большинство обращений студентов зарегистрировано из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Великобритании, США, Канады, Испании, Латвии, Словакии, Италии", — говорится в сообщении.