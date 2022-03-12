Стало известно о переговорах США и ЕС по поводу поставок Киеву ракетных комплексов С-300

Источник из числа европейских дипломатов рассказал, что украинские власти добивались того, чтобы им предоставили эти ЗРК, а сейчас проводятся консультации о такой возможности.

Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена обсуждает с союзниками из Европы возможные поставки Украине средств ПВО и других вооружений. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на официальные источники. По информации издания, Киев просит Запад предоставить зенитные ракетные комплексы С-300.

Консультации о возможности передачи Украине этих ЗРК проводятся в преддверии визита в Брюссель и Словакию главы Пентагона Ллойда Остина для встречи с союзниками, выразившими желание наряду с Румынией и Польшей направить Незалежной военную помощь. Издание пишет, что Словакия располагает комплексами С-300, а также отмечено, что данные вооружения "знакомы украинцам".