Премьер Греции похвастался снижением цены газа в ЕС благодаря предложениям его страны

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис похвалился, что снижение цен на газ на 50% в Европе произошло благодаря предложениям греческой стороны по регулированию.

"Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 [евро за мегаватт в час], что было пять дней назад, примерно до 115 я видел, это было примерно час назад", — заметил Мицотакис.