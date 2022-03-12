Премьер Греции похвастался снижением цены газа в ЕС благодаря предложениям его страны
По его словам, продажа голубого топлива давно перестала действовать по рыночным правилам и является жертвой спекуляций.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото © ТАСС / POOL / Евгений Одиноков
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис похвалился, что снижение цен на газ на 50% в Европе произошло благодаря предложениям греческой стороны по регулированию.
"Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 [евро за мегаватт в час], что было пять дней назад, примерно до 115 я видел, это было примерно час назад", — заметил Мицотакис.
Кроме того, он уточнил, что предложения он направил 8 марта председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Как отметил Мицотакис, это говорит о том, что газовый рынок не работает как нормальный, а является спекулятивным, и эту проблему необходимо решать на европейском уровне.
Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом Боррель также заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России.