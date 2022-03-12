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12 марта, 09:14
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Премьер Греции похвастался снижением цены газа в ЕС благодаря предложениям его страны

По его словам, продажа голубого топлива давно перестала действовать по рыночным правилам и является жертвой спекуляций.

<p>Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото © ТАСС / POOL / Евгений Одиноков</p>

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Фото © ТАСС / POOL / Евгений Одиноков

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис похвалился, что снижение цен на газ на 50% в Европе произошло благодаря предложениям греческой стороны по регулированию.

"Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 [евро за мегаватт в час], что было пять дней назад, примерно до 115 я видел, это было примерно час назад", — заметил Мицотакис.

Кроме того, он уточнил, что предложения он направил 8 марта председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Как отметил Мицотакис, это говорит о том, что газовый рынок не работает как нормальный, а является спекулятивным, и эту проблему необходимо решать на европейском уровне.

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Ранее Лайф сообщал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал всех европейцев уменьшать потребление энергии. Он подчеркнул, что снижение зависимости от России требует макроэкономических и технических мер, однако граждане также должны способствовать этому на индивидуальном уровне. При этом Боррель также заявил, что на данный момент ЕС не будет вслед за США запрещать импорт нефти и газа из России.


Виктория Дитрих

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