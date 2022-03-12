Мариуполь по гумкоридору за сутки покинули 188 человек

Более 180 человек покинули Мариуполь за минувшие сутки по гуманитарному коридору, открытому ранее. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.