Мариуполь по гумкоридору за сутки покинули 188 человек
В их числе 26 детей, а также украинские военные, которые предпочли сложить оружие и сдаться.
Более 180 человек покинули Мариуполь за минувшие сутки по гуманитарному коридору, открытому ранее. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"За минувшие сутки смогли выйти оттуда, и военных в том числе, 188 человек, из них 26 детей", — уточнил Басурин.
В настоящее время Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, дороги заминированы националистами. Эвакуировать первых мирных жителей из города получилось не с первого раза. Так, 5 марта с 10 часов утра мск открылись гумкоридоры для выхода из города гражданских. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на это. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, сообщалось, что под завалами может быть 200 человек. Режим тишины для открытия гумкоридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. 7 марта батальон ДНР "Восток" призвал "Азов" и ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя. Россия объявила с 10 часов утра 8 марта режим тишины и сообщила о намерении каждый день открывать гумкоридоры для эвакуации граждан. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency