Мариуполь по гумкоридору за сутки покинули 188 человек

В их числе 26 детей, а также украинские военные, которые предпочли сложить оружие и сдаться.

Более 180 человек покинули Мариуполь за минувшие сутки по гуманитарному коридору, открытому ранее. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.