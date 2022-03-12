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Опубликовано 12 марта 2022, 08:47

Абитуриенты из ДНР и ЛНР смогут поступить в российские вузы по квотам

Для приёма в учебные заведения нужно будет пройти собеседование, при этом сдавать экзамены не потребуется.

Абитуриенты из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в вузы России по квотам для иностранных студентов, сообщили в Министерстве науки и образования РФ.

"Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается. В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в РФ из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов", — сказано в сообщении ведомства.

Для приёма в высшие учебные заведения таким молодым людям будет необходимо пройти собеседование, при этом сдавать экзамены не потребуется.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Оксана Попова
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