Абитуриенты из ДНР и ЛНР смогут поступить в российские вузы по квотам

Для приёма в учебные заведения нужно будет пройти собеседование, при этом сдавать экзамены не потребуется.

Абитуриенты из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в вузы России по квотам для иностранных студентов, сообщили в Министерстве науки и образования РФ.

"Большого потока обращений с вопросами о переводе в российские вузы от студентов из ДНР и ЛНР в настоящее время не наблюдается. В предстоящем учебном году молодые люди, приезжающие в РФ из ДНР и ЛНР, смогут поступить в вузы по квотам на образование для иностранных студентов", — сказано в сообщении ведомства.