Белорусский биатлонист Смольский выиграл спринт на этапе Кубка России

Он преодолел дистанцию 10 километров за 24 минуты 29,1 секунды, поразив девять мишеней из десяти. Вторым стал ещё один представитель Белоруссии — Дмитрий Лазовский, с чистой стрельбой отставший от своего соотечественника на 47,8 секунды.