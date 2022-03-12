Белорусский биатлонист Смольский выиграл спринт на этапе Кубка России
В тройку сильнейших также попали Дмитрий Лазовский и Александр Логинов.
Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России. Соревнования проходят в Уфе.
Он преодолел дистанцию 10 километров за 24 минуты 29,1 секунды, поразив девять мишеней из десяти. Вторым стал ещё один представитель Белоруссии — Дмитрий Лазовский, с чистой стрельбой отставший от своего соотечественника на 47,8 секунды.
Третье место занял россиянин Александр Логинов. Он допустил один промах, отстав от победителя на 50,4 секунды.
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Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.
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