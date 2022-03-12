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12 марта, 08:44

Белорусский биатлонист Смольский выиграл спринт на этапе Кубка России

В тройку сильнейших также попали Дмитрий Лазовский и Александр Логинов.

Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России. Соревнования проходят в Уфе.

Он преодолел дистанцию 10 километров за 24 минуты 29,1 секунды, поразив девять мишеней из десяти. Вторым стал ещё один представитель Белоруссии — Дмитрий Лазовский, с чистой стрельбой отставший от своего соотечественника на 47,8 секунды.

Третье место занял россиянин Александр Логинов. Он допустил один промах, отстав от победителя на 50,4 секунды.

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Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.

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Getty Images / Patrick Smith

Роман Фейгин

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