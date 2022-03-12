ЛНР показала видео из захваченной в Старобельске базы батальона "Айдар" с пыточными

По данным ведомства, раньше здание в селе Половинкино использовалось как мясоперерабатывающий цех. Однако несколько лет назад боевики "Айдара" превратили его в тюрьму для людей, которые были не согласны с их взглядами и киевским режимом. В здании был пожар. По оценке МВД, его устроили сами представители батальона, чтобы избавиться от улик, доказывающих их преступления. На кадрах видно, что в бывшем цехе есть зарешёченные небольшие помещения, напоминающие тюремные камеры. По словам заведующего старобельским отделением судебно-медицинской экспертизы, с 2014 по 2015 год к ним поступали десятки тел с признаками насильственной смерти. В материалах дела каждого из них фигурировал нацбатальон "Айдар".