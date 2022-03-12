ЛНР показала видео из захваченной в Старобельске базы батальона "Айдар" с пыточными
В здании есть следы пожара: сгоревшие вещи, обугленные стены. Предполагается, что его устроили сами боевики, чтобы скрыть следы своих преступлений.
База батальона "Айдар" в Старобельске. Видео © t.me / МВД ЛНР
В Луганской области во взятом под контроль городе Старобельске обнаружена база националистического батальона "Айдар", оборудованная пыточными камерами. Кадры с места были опубликованы в телеграм-канале МВД ЛНР.
По данным ведомства, раньше здание в селе Половинкино использовалось как мясоперерабатывающий цех. Однако несколько лет назад боевики "Айдара" превратили его в тюрьму для людей, которые были не согласны с их взглядами и киевским режимом. В здании был пожар. По оценке МВД, его устроили сами представители батальона, чтобы избавиться от улик, доказывающих их преступления. На кадрах видно, что в бывшем цехе есть зарешёченные небольшие помещения, напоминающие тюремные камеры. По словам заведующего старобельским отделением судебно-медицинской экспертизы, с 2014 по 2015 год к ним поступали десятки тел с признаками насильственной смерти. В материалах дела каждого из них фигурировал нацбатальон "Айдар".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.