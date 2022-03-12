"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с норвежским форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холанном. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что переход 21-летнего футболиста в английский клуб может состояться по окончании нынешнего сезона. При этом сумма сделки составит 75 миллионов евро, а общие расходы на трансфер, включая подписной бонус и выплаты агенту Мино Райоле, достигнут 119 миллионов.

Также в услугах Эрлинга заинтересованы мадридский "Реал", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен". В пользу "Манчестер Сити" может сыграть тот факт, что отец форварда Альф-Инге Холанн в своё время провёл три сезона в составе клуба.