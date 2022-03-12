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12 марта, 09:00

Расходы на трансфер Холанна из "Боруссии" в "Манчестер Сити" могут составить 119 миллионов евро

Также в услугах 21-летнего нападающего заинтересованы "Реал", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

"Манчестер Сити" согласовал условия личного контракта с норвежским форвардом дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холанном. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что переход 21-летнего футболиста в английский клуб может состояться по окончании нынешнего сезона. При этом сумма сделки составит 75 миллионов евро, а общие расходы на трансфер, включая подписной бонус и выплаты агенту Мино Райоле, достигнут 119 миллионов.

Также в услугах Эрлинга заинтересованы мадридский "Реал", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен". В пользу "Манчестер Сити" может сыграть тот факт, что отец форварда Альф-Инге Холанн в своё время провёл три сезона в составе клуба.

СМИ: Бывший босс "Локомотива" Рангник получит €10 млн, если уговорит Холанда перейти в МЮ

СМИ: Бывший босс "Локомотива" Рангник получит €10 млн, если уговорит Холанда перейти в МЮ

Юный норвежец выступает за "Боруссию" с января 2020 года. В составе команды он сыграл 79 матчей во всех турнирах, забил 80 голов и сделал 21 результативную передачу.

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Getty Images / Alexander Scheuber

Роман Фейгин

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