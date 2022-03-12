Также в услугах 21-летнего нападающего заинтересованы "Реал", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен".

«Манчестер Сити» согласовал условия личного контракта с норвежским форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Об этом информирует Daily Mail.

Сообщается, что переход 21-летнего футболиста в английский клуб может состояться по окончании нынешнего сезона. При этом сумма сделки составит 75 миллионов евро, а общие расходы на трансфер, включая подписной бонус и выплаты агенту Мино Райоле, достигнут 119 миллионов.

Также в услугах Эрлинга заинтересованы мадридский «Реал», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен». В пользу «Манчестер Сити» может сыграть тот факт, что отец форварда Альф-Инге Холанд в своё время провёл три сезона в составе клуба.