СМИ: Футболист ПСЖ Мбаппе на следующей неделе подпишет контракт с "Реалом"

Подписной бонус составит от 60 до 80 миллионов евро.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе на следующей неделе подпишет контракт с мадридским "Реалом". Об этом пишет Marca.

Сообщается, что испанский клуб выплатит Мбаппе подписной бонус в размере 60–80 миллионов евро. При этом по контракту зарплата 23-летнего футболиста составит 25 миллионов евро в год.

Срок действующего соглашения между Мбаппе и "Пари Сен-Жермен" истекает предстоящим летом. В "Реал" он перейдёт на правах свободного агента.