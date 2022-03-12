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Опубликовано 12 марта 2022, 09:21

СМИ: Футболист ПСЖ Мбаппе на следующей неделе подпишет контракт с "Реалом"

Подписной бонус составит от 60 до 80 миллионов евро.

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе на следующей неделе подпишет контракт с мадридским "Реалом". Об этом пишет Marca.

Сообщается, что испанский клуб выплатит Мбаппе подписной бонус в размере 60–80 миллионов евро. При этом по контракту зарплата 23-летнего футболиста составит 25 миллионов евро в год.

Срок действующего соглашения между Мбаппе и "Пари Сен-Жермен" истекает предстоящим летом. В "Реал" он перейдёт на правах свободного агента.

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Нападающий выступает за столичный французский клуб с сентября 2017 года. В его составе Мбаппе провёл 206 матчей во всех турнирах, забил 157 голов и сделал 78 результативных передач.

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Twitter / kmbappe

Роман Фейгин
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