Минобороны Белоруссии: Власти Украины полностью потеряли контроль над ситуацией в стране
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В военном ведомстве отметили, что только этим можно объяснить полнейшую рассогласованность в действиях руководства Незалежной и подаче информации.
Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооружённых силах, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский заявил, что провокационные и фейковые заявления руководства Украины являются попыткой дестабилизации обстановки либо прикрытием собственных провокаций властей Незалежной. По его оценке, военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над ситуацией в стране.
По мнению Касинского, только этим можно объяснить полнейшую рассогласованность в действиях украинского руководства и подаче информации. Он указал на появление множества фейков, по которым между властными структурами Киева нет единого мнения. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович опроверг сообщения об ударах ВС Белоруссии в ходе "Операции Z", а Минобороны Украины выступило с заявлением, что удары были.
"Такое положение дел свидетельствует о полной потере управления и в условиях складывающейся военно-политической обстановки чревато серьёзными последствиями в первую очередь для простых граждан Украины. Провокационные и фейковые заявления руководства Украины являются не чем иным, как попыткой дестабилизации обстановки либо ширмой для прикрытия собственных провокаций со стороны украинских властей", — заявил Касинский, чьи слова приводит телеграм-канал Минобороны Белоруссии.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.