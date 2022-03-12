Минобороны Белоруссии: Власти Украины полностью потеряли контроль над ситуацией в стране

В военном ведомстве отметили, что только этим можно объяснить полнейшую рассогласованность в действиях руководства Незалежной и подаче информации.

Помощник министра обороны по идеологической работе в Вооружённых силах, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский заявил, что провокационные и фейковые заявления руководства Украины являются попыткой дестабилизации обстановки либо прикрытием собственных провокаций властей Незалежной. По его оценке, военно-политическое руководство Украины полностью потеряло контроль над ситуацией в стране.

По мнению Касинского, только этим можно объяснить полнейшую рассогласованность в действиях украинского руководства и подаче информации. Он указал на появление множества фейков, по которым между властными структурами Киева нет единого мнения. В частности, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович опроверг сообщения об ударах ВС Белоруссии в ходе "Операции Z", а Минобороны Украины выступило с заявлением, что удары были.