СМИ: Некоторые игроки "Челси" задумались о разрыве контракта из-за санкций против Абрамовича

Некоторые футболисты лондонского "Челси" могут покинуть клуб из-за санкций против Романа Абрамовича. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, часть игроков команды связались с юристами, чтобы обсудить возможность разрыва действующих соглашений. Они готовы пойти на подобный шаг, если в клубе начнутся задержки зарплаты.

На этой неделе Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.