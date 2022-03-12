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12 марта, 10:59

СМИ: Некоторые игроки "Челси" задумались о разрыве контракта из-за санкций против Абрамовича

На этой неделе Правительство Великобритании заморозило все активы российского бизнесмена в стране.

Некоторые футболисты лондонского "Челси" могут покинуть клуб из-за санкций против Романа Абрамовича. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, часть игроков команды связались с юристами, чтобы обсудить возможность разрыва действующих соглашений. Они готовы пойти на подобный шаг, если в клубе начнутся задержки зарплаты.

Беды Абрамовича: Как любимое детище олигарха обложили санкциями со всех сторон

Беды Абрамовича: Как любимое детище олигарха обложили санкциями со всех сторон

На этой неделе Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает третье место, набрав в 27 матчах 56 очков. Его опережают только "Манчестер Сити" (69 баллов) и "Ливерпуль" (63).

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ФК "Челси"

Роман Фейгин

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