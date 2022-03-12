Беды Абрамовича: Как любимое детище олигарха обложили санкциями со всех сторон До прихода российского бизнесмена лондонский клуб за 98 лет своей истории выиграл 11 трофеев. С тех пор за 19 лет был завоёван 21 титул. Как говорится, почувствуйте разницу. 11 марта, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / PA / John Walton, © Getty Images / Gennadi Avramenko / Epsilon

В мировом футболе произошло совершенно невероятное событие. Лондонский "Челси" — сильнейший на данный момент клуб мира — в одночасье превратился в команду с чудовищным ворохом проблем и совершенно непредсказуемым будущим. И всё из-за санкций против Романа Абрамовича.

Напомним, российский бизнесмен приобрёл "Челси" в 2003 году. До этого лондонский клуб за 98 лет своей истории выиграл лишь 11 трофеев. С приходом Абрамовича "аристократы" буквально преобразились. За 19 лет они взяли 21 титул, став сильнейшим клубом мира. Шутка ли, на данный момент команда является действующим победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.

Санкции против Абрамовича подорвали благополучие "Челси"

Ситуация стала меняться после старта специальной военной операции на Украине. Сначала на фоне повсеместного введения антироссийских санкций Абрамович передал управление "Челси" попечителям фонда, отметив, что там смогут позаботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков.

На тот момент ситуация ещё не выглядела катастрофической, но 10 марта Великобритания неожиданно ввела персональные санкции против Абрамовича. Все его активы в стране были заморожены. Это сделало продажу "Челси" крайне затруднительной. Под угрозой оказалось даже выступление команды на чемпионате Англии. Правительство в спешном порядке выдало клубу специальную лицензию, которая разрешает определённые виды деятельности, в том числе и участие в первенстве.

— В силу того, что господин Абрамович является полноценным владельцем футбольного клуба "Челси" и его аффилированных лиц, к "Челси" применяется тот же режим санкций, что и к нему. Однако Правительство Великобритании выдало генеральную лицензию, позволяющую "Челси" продолжать определённые виды деятельности, — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Запрет на продажу билетов и трансферы

Из-за введённых санкций "Челси" запретили продавать билеты на матчи, в том числе и болельщикам гостевых команд. Игры команды отныне смогут посещать только держатели абонементов и фанаты, купившие билеты до 10 марта. Также пришлось закрыть все клубные магазины, поскольку получать прибыль от продажи атрибутики и сувениров не разрешается.

Но это ещё цветочки. "Челси" в обозримом будущем не сможет продавать футболистов и приобретать новичков, а также продлевать контракты с игроками команды. А ведь уже летом истекают действующие соглашения у капитана "Челси" испанца Сесара Аспиликуэты, немецкого защитника Антонио Рюдигера и датского игрока обороны Андреаса Кристенсена.

Уже 1 января 2023 года подписать контракты с новыми клубами смогут испанский защитник Маркос Алонсо, чемпион Европы Жоржиньо, бразильский столп обороны Тиагу Силва, пожалуй, лучший опорник мира Н'Голо Канте и английский хавбек Росс Баркли. В итоге в команде могут остаться только совсем юные футболисты.

Что касается гипотетической продажи клуба, то правительство Великобритании всё же готово рассмотреть вариант с предоставлением соответствующей лицензии. В любом случае в Туманном Альбионе сделают всё возможное, чтобы Абрамовичу не досталось ни одного пенса из вырученных средств. Власти страны считают, что продажа обеспечит команде жизнеспособность.

Уход спонсоров

Между тем с "Челси" уже расстался титульный спонсор. Логотип телекоммуникационной компании Three в ближайшее время уберут с футболок команды. Также сотрудничество с лондонцами могут прервать корейский автопроизводитель Hyundai и американская компания Nike, являющаяся техническим спонсором клуба.

— На фоне санкций правительства мы попросили "Челси" временно приостановить сотрудничество. Наш логотип исчезнет с футболок и территории возле стадиона. Мы понимаем, что это решение огорчит болельщиков команды. При этом в сложившихся обстоятельствах мы не могли поступить иначе, — говорится в заявлении компании Three.

Хорошо ещё, что "Челси" разрешается проводить матчи во всех турнирах и выплачивать зарплату сотрудникам, в том числе и футболистам с тренерами. Также клуб продолжит получать деньги от телевизионного контракта, но тратить их разрешается только на функционирование команды.

Будущее в полном тумане

Журналист авторитетного издания The Athletic Доминик Фифилд опасается за ближайшее будущее "Челси". По его данным, фонд заработной платы в клубе составляет колоссальные 333 миллиона фунтов стерлингов (396 миллионов евро) в год. Как покрывать эти расходы, пока не очень понятно.

— Уверен, наше правительство не захочет быть замешанным в убийстве футбольного клуба, который оно считает общественным и культурным достоянием, поэтому я подозреваю, что "Челси" продолжит своё существование в будущем, но не в том же обличье, что в прошлое и настоящее время. Клуб полностью изменился за одну ночь, — цитирует Фифилда "Чемпионат".

В нынешнем сезоне "Челси" пока выступает весьма успешно. В Премьер-лиге команда идёт на третьей позиции, уступая только "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы в первом матче дома обыграли французский "Лилль" (2:0) и перед ответной встречей, которая пройдёт на следующей неделе, чувствуют себя вполне уверенно. В Кубке Англии "Челси" уже добрался до четвертьфинала, а в Кубке лиги в решающем матче в серии пенальти уступил "Ливерпулю".

При этом концовка сезона для "Челси" обещает стать немыслимо сложной. Трудно себе представить, как можно добиваться поставленных целей в условиях полной неопределённости. А ведь у команды огромное количество поклонников, в том числе и в России. Им сейчас остаётся только набраться мужества и надеяться на то, что чёрная полоса рано или поздно закончится и команда продолжит радовать своими успехами.

Продолжит ли "Челси" успешно выступать после введения санкций против Абрамовича? Да, команда будет бороться за победу в каждом турнире Нет, клуб станет середняком английского футбола Нет, "Челси" вылетит из Премьер-лиги

Авторы Роман Фейгин