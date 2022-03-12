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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 13:57
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Ливия вызвалась заменить российскую нефть своей на мировом рынке через 5–7 лет

Министр Мухаммед Аун считает, что в настоящий момент это произойти не может, а вот через некоторые годы — да.

Министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун заявил, что Ливия пока не сможет заменить российскую нефть для Европы, но такой вариант возможен через пять-семь лет.

"Ливия не может стать заменой (нефти из РФ для ЕС. — Прим. Лайфа) в настоящее время, может быть, через пять или семь лет", — передаёт слова министра РИА "Новости".

Ранее Боррель уже признавал, что страны Евросоюза зависят от российского газа. Глава евродипломатии уверен, что от этой зависимости следует избавляться, но осуществить это в один миг невозможно. А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о невозможности отказаться от нефти и газа из РФ в одночасье.

Лавров: Россия не использует поставки нефти и газа в качестве оружия
Лавров: Россия не использует поставки нефти и газа в качестве оружия
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Виктория Дитрих
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