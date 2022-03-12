Ливия вызвалась заменить российскую нефть своей на мировом рынке через 5–7 лет

Министр Мухаммед Аун считает, что в настоящий момент это произойти не может, а вот через некоторые годы — да.

Министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун заявил, что Ливия пока не сможет заменить российскую нефть для Европы, но такой вариант возможен через пять-семь лет.