Рябков — о выходе России из Совета Европы: Черта ещё не до конца подведена

По мнению замглавы МИД, в СЕ испытывают сейчас странное удовольствие от того, что они пребывают в полнейшем вакууме.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о выходе России из Совета Европы, указал, что черта подводится, но ещё до конца не подведена.

"Могу сказать, что черта подводится, она ещё не до конца подведена. Насчёт [того, что участие РФ в Совете Европы является формой] мазохизма, сложно судить. Я думаю, что мазохисты — это те, кто в начале выдвигает абсолютно умопомрачительно не связанные с жизнью претензии к России, а потом начинает пытаться добиться от нас выполнения этих требований", — заявил Рябков в эфире Первого канала.

По мнению замглавы МИД, в СЕ испытывают сейчас странное удовольствие от того, что они пребывают в полнейшем вакууме. Они сами себя окружили стеной, построенной из собственных догм и фальшивок, и дальше неё ничего не видят, уверен политик. Кроме того, Рябков посоветовал коллегам в Совете "наслаждаться общением друг с другом", как это ранее было уже сказано в комментарии МИД.