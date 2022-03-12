Рябков — о выходе России из Совета Европы: Черта ещё не до конца подведена
По мнению замглавы МИД, в СЕ испытывают сейчас странное удовольствие от того, что они пребывают в полнейшем вакууме.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос о выходе России из Совета Европы, указал, что черта подводится, но ещё до конца не подведена.
"Могу сказать, что черта подводится, она ещё не до конца подведена. Насчёт [того, что участие РФ в Совете Европы является формой] мазохизма, сложно судить. Я думаю, что мазохисты — это те, кто в начале выдвигает абсолютно умопомрачительно не связанные с жизнью претензии к России, а потом начинает пытаться добиться от нас выполнения этих требований", — заявил Рябков в эфире Первого канала.
По мнению замглавы МИД, в СЕ испытывают сейчас странное удовольствие от того, что они пребывают в полнейшем вакууме. Они сами себя окружили стеной, построенной из собственных догм и фальшивок, и дальше неё ничего не видят, уверен политик. Кроме того, Рябков посоветовал коллегам в Совете "наслаждаться общением друг с другом", как это ранее было уже сказано в комментарии МИД.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Государства ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в регионе, злоупотребляя своим большинством, уточнили в министерстве. В заявлении также говорилось, что Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права. Москва отказывается участвовать в превращении старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании.
ТАСС / Сергей Бобылев