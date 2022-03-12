"Забыл запретить медведей и балалайку": Американцы ужаснулись из-за рикошета антироссийских санкций Байдена в США
Граждане возмущены высокими ценами на топливо и убеждают хозяина Белого дома в том, что ограничения работают против жителей Штатов.
Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA / Oliver Contreras / POOL
Американские читатели газеты Daily Mail осудили президента США Джо Байдена, который накануне ввёл новые антироссийские санкции из-за "Операции Z". Они убеждены в том, что эти ограничения отрицательно влияют на граждан Америки.
Один из читателей заявил, что Байден должен прекратить угрожать людям, так как "это не работает". Другие комментаторы заметили, что высокие цены за топливо платят американские граждане, и напомнили президенту не забыть "запретить бурых медведей и балалайку".
"Заткнись, Джо. Путин не боится твоего бахвальства", — заявил Don.
"Байдены собираются втянуть нас в полномасштабную войну. Его приятели и его сын рассчитывают на это. Война — это большие деньги для некоторых в США, Байдену просто нужно сидеть сложа руки, ничего не делать и позволить всему встать на свои места", — считает Mrs Marshal Dillon.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.