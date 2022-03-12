"Забыл запретить медведей и балалайку": Американцы ужаснулись из-за рикошета антироссийских санкций Байдена в США

Американские читатели газеты Daily Mail осудили президента США Джо Байдена, который накануне ввёл новые антироссийские санкции из-за "Операции Z". Они убеждены в том, что эти ограничения отрицательно влияют на граждан Америки.

Один из читателей заявил, что Байден должен прекратить угрожать людям, так как "это не работает". Другие комментаторы заметили, что высокие цены за топливо платят американские граждане, и напомнили президенту не забыть "запретить бурых медведей и балалайку".

"Заткнись, Джо. Путин не боится твоего бахвальства", — заявил Don.