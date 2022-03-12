"Каналы для сотрудничества должны быть открыты": Норвегия призвала допустить российских юниоров к международным соревнованиям

Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Анетт Треттебергстуен поддержала отстранение российских спортсменов от международных соревнований, но считает необходимым допустить к стартам юниоров. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

"Необходимо исключить из международных соревнований спортсменов и команды высшего спортивного уровня, представляющие Россию и Белоруссию. Детский, юношеский и массовый спорт должны сохранить свои права. Каналы для сотрудничества между людьми нужно оставлять открытыми, пока это возможно", — сказала Треттебергстуен.