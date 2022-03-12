"Каналы для сотрудничества должны быть открыты": Норвегия призвала допустить российских юниоров к международным соревнованиям
На прошлой неделе МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Министр культуры и гендерного равенства Норвегии Анетт Треттебергстуен поддержала отстранение российских спортсменов от международных соревнований, но считает необходимым допустить к стартам юниоров. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
"Необходимо исключить из международных соревнований спортсменов и команды высшего спортивного уровня, представляющие Россию и Белоруссию. Детский, юношеский и массовый спорт должны сохранить свои права. Каналы для сотрудничества между людьми нужно оставлять открытыми, пока это возможно", — сказала Треттебергстуен.
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Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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