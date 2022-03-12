Рябков назвал Китай другом, соседом и надёжным партнёром России
При этом он добавил, что сейчас не самое лучшее время, чтобы думать о том, каким будет дальнейшее взаимодействие с государством.
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва удовлетворена развитием диалога с Пекином на нынешнем этапе, а также отметил, что Китай остаётся надёжным партнёром России.
"Мы вполне удовлетворены тем, как развиваются и на нынешнем отрезке тоже наш диалог и наше практическое взаимодействие с КНР. Это наш ближайший сосед, друг, стратегический партнёр. Надёжный партнёр, в этом у меня нет никаких сомнений", — сказал он в эфире Первого канала.
При этом, по словам Рябкова, сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы вдаваться в то, каким будет дальнейшее взаимодействие с Китаем. Он предположил, что не нужно давать лишнюю амуницию врагам, чтобы они обращали это против нас.
"Мы уверенно работаем, полностью осознавая масштаб того вызова, который перед нами стоит, который создан врагами России на Западе, и те возможности, которые у нас есть. Это, несомненно, уникальные, особые ресурсы, которые наработаны в российско-китайском стратегическом партнёрстве за последние годы под руководством наших лидеров", — добавил замминистра.
Напомним, Китай — одна из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Позже представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы. Кроме того, глава МИД КНР Ван И заявил о необходимости холодной головы при решении кризиса на Украине.
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