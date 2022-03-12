Рябков назвал Китай другом, соседом и надёжным партнёром России

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва удовлетворена развитием диалога с Пекином на нынешнем этапе, а также отметил, что Китай остаётся надёжным партнёром России.

"Мы вполне удовлетворены тем, как развиваются и на нынешнем отрезке тоже наш диалог и наше практическое взаимодействие с КНР. Это наш ближайший сосед, друг, стратегический партнёр. Надёжный партнёр, в этом у меня нет никаких сомнений", — сказал он в эфире Первого канала.

При этом, по словам Рябкова, сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы вдаваться в то, каким будет дальнейшее взаимодействие с Китаем. Он предположил, что не нужно давать лишнюю амуницию врагам, чтобы они обращали это против нас.