Рябков предупредил, что конвои с западным оружием для Киева могут стать целями ВС РФ
По мнению замминистра, решение накачать Украину вооружением целого ряда стран — это очень опасный ход.
Поставки на Украину западного оружия только осложняют ситуацию, так как превращают соответствующие конвои в законные цели для Российской армии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы предупредили США, что оркеструемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", — сказал Рябков в эфире Первого канала.
Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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Twitter / Armáda ČR