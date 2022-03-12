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12 марта, 10:26

Рябков предупредил, что конвои с западным оружием для Киева могут стать целями ВС РФ

По мнению замминистра, решение накачать Украину вооружением целого ряда стран — это очень опасный ход.

Поставки на Украину западного оружия только осложняют ситуацию, так как превращают соответствующие конвои в законные цели для Российской армии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы предупредили США, что оркеструемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", — сказал Рябков в эфире Первого канала.

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Лайф напоминает, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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Twitter / Armáda ČR

Александра Васильева

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