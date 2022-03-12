Рябков предупредил, что конвои с западным оружием для Киева могут стать целями ВС РФ

Поставки на Украину западного оружия только осложняют ситуацию, так как превращают соответствующие конвои в законные цели для Российской армии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы предупредили США, что оркеструемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран — не просто опасный ход, а это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели", — сказал Рябков в эфире Первого канала.