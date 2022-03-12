Рябков заявил о планах РФ представить новые доказательства разработки биооружия на Украине

Россия представит дополнительные факты по вопросу разработки биологического оружия на Украине уже в скором времени. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"Есть множество сюжетов самых разных, в том числе и темы, которые отрабатываются и в Вене по линии МАГАТЭ, и в Нью-Йорке. Крупнейшая тема последних дней — вскрывшиеся факты американо-украинского сотрудничества в сфере создания биологического оружия, в сфере проведения таких исследований под лозунгом биобезопасности, которые несли прямую, непосредственную угрозу безопасности нашей страны, нашего населения", — отметил политик.