Рябков заявил о планах РФ представить новые доказательства разработки биооружия на Украине
Он напомнил, что ранее вскрылись данные об американо-украинских исследованиях в этой сфере, которые проводились под лозунгом биобезопасности.
Россия представит дополнительные факты по вопросу разработки биологического оружия на Украине уже в скором времени. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
"Есть множество сюжетов самых разных, в том числе и темы, которые отрабатываются и в Вене по линии МАГАТЭ, и в Нью-Йорке. Крупнейшая тема последних дней — вскрывшиеся факты американо-украинского сотрудничества в сфере создания биологического оружия, в сфере проведения таких исследований под лозунгом биобезопасности, которые несли прямую, непосредственную угрозу безопасности нашей страны, нашего населения", — отметил политик.
По его словам, "соответствующие объёмные материалы" намерены опубликовать в ближайшие дни в продолжение дискуссии, которая велась 11 марта в Нью-Йорке постоянным представителем России при ООН Василием Небензей. Дипломат также указал на то, что по всему миру насчитывается более 300 биолабораторий с участием США.
Как сообщал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.