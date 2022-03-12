Рябков — о статусе предложений РФ по гарантиям безопасности: Вряд ли остаются в силе

Предложения России по гарантиям безопасности, ранее направленные США и странам НАТО, вряд ли остаются в силе из-за кардинального изменения ситуации. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"Всё же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", — уточнил политик.