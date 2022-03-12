Рябков — о статусе предложений РФ по гарантиям безопасности: Вряд ли остаются в силе
Теперь первоочередным стоит вопрос о достижении Москвой целей "Операции Z" на Украине, уточнил замминистра иностранных дел.
Предложения России по гарантиям безопасности, ранее направленные США и странам НАТО, вряд ли остаются в силе из-за кардинального изменения ситуации. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
"Всё же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", — уточнил политик.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе спецоперации. Так, группировка войск республики при огневой поддержке ВС РФ вышла к Новоандреевке и Кирилловке и блокировала Благодатное. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС/ Гавриил Григоров