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12 марта, 10:07

Рябков — о статусе предложений РФ по гарантиям безопасности: Вряд ли остаются в силе

Теперь первоочередным стоит вопрос о достижении Москвой целей "Операции Z" на Украине, уточнил замминистра иностранных дел.

Предложения России по гарантиям безопасности, ранее направленные США и странам НАТО, вряд ли остаются в силе из-за кардинального изменения ситуации. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"Всё же полностью изменилась конфигурация, сейчас ситуация радикально иная. И вопрос состоит в том, чтобы обеспечить достижение тех целей, которые поставлены нашим руководством перед специальной военной операцией", — уточнил политик.

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе спецоперации. Так, группировка войск республики при огневой поддержке ВС РФ вышла к Новоандреевке и Кирилловке и блокировала Благодатное. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

"Списки готовы": Рябков анонсировал скорую публикацию ответных санкций в отношении США

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ТАСС/ Гавриил Григоров

Татьяна Миссуми

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