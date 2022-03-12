Биатлонистка Казакевич победила в спринте на этапе Кубка России в Уфе

Ирина Казакевич выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка России. Соревнования проходят в Уфе.

Россиянка преодолела дистанцию 7,5 километра за 23 минуты 22,8 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала её соотечественница — Кристина Резцова, с одним промахом отставшая на 4,7 секунды.

Третье место заняла представительница Белоруссии Ирина Лещенко. Она без ошибок отработала на огневых рубежах, проиграв победительнице 11 секунд.