Биатлонистка Казакевич победила в спринте на этапе Кубка России в Уфе
Второй стала Кристина Резцова, третьей — Ирина Лещенко.
Ирина Казакевич выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка России. Соревнования проходят в Уфе.
Россиянка преодолела дистанцию 7,5 километра за 23 минуты 22,8 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала её соотечественница — Кристина Резцова, с одним промахом отставшая на 4,7 секунды.
Третье место заняла представительница Белоруссии Ирина Лещенко. Она без ошибок отработала на огневых рубежах, проиграв победительнице 11 секунд.
Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.
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