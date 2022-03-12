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12 марта, 10:03

Биатлонистка Казакевич победила в спринте на этапе Кубка России в Уфе

Второй стала Кристина Резцова, третьей — Ирина Лещенко.

Ирина Казакевич выиграла спринтерскую гонку на этапе Кубка России. Соревнования проходят в Уфе.

Россиянка преодолела дистанцию 7,5 километра за 23 минуты 22,8 секунды, поразив все десять мишеней. Второй стала её соотечественница — Кристина Резцова, с одним промахом отставшая на 4,7 секунды.

Третье место заняла представительница Белоруссии Ирина Лещенко. Она без ошибок отработала на огневых рубежах, проиграв победительнице 11 секунд.

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Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.

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Getty Images / Kevin Voigt / DeFodi Images

Роман Фейгин

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