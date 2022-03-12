ЛНР освободила уже около 80% территории республики

Народная милиция блокирует город Рубежное, находится на подступах к Северодонецку и проводит деблокировку Лисичанска.

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что к этому моменту силам ЛНР удалось взять под свой контроль порядка 80% территории.

"На сегодняшний момент уже порядка 80% ЛНР освобождено", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".