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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 10:02

ЛНР освободила уже около 80% территории республики

Народная милиция блокирует город Рубежное, находится на подступах к Северодонецку и проводит деблокировку Лисичанска.

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что к этому моменту силам ЛНР удалось взять под свой контроль порядка 80% территории.

"На сегодняшний момент уже порядка 80% ЛНР освобождено", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом он отметил, что сейчас появились резервные силы, оказывающие помощь военнослужащим Донецкой Народной Республики. А также добавил, что Народная милиция ЛНР блокирует город Рубежное, находится на подступах к Северодонецку и проводит деблокировку Лисичанска.

Минобороны показало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий на 12 марта
Минобороны показало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий на 12 марта

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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