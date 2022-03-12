ЛНР освободила уже около 80% территории республики
Народная милиция блокирует город Рубежное, находится на подступах к Северодонецку и проводит деблокировку Лисичанска.
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что к этому моменту силам ЛНР удалось взять под свой контроль порядка 80% территории.
"На сегодняшний момент уже порядка 80% ЛНР освобождено", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
При этом он отметил, что сейчас появились резервные силы, оказывающие помощь военнослужащим Донецкой Народной Республики. А также добавил, что Народная милиция ЛНР блокирует город Рубежное, находится на подступах к Северодонецку и проводит деблокировку Лисичанска.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Сергей Бобылев