Рябков счёл слова Байдена об угрозе третьей мировой войны попыткой "сыграть на нервах"
По мнению замминистра, американский президент пытается таким образом навязать свою повестку дня всему международному сообществу.
Президент США Джо Байден пытается "сыграть на нервах", заявляя об опасности начала третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
"Мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было ещё, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу", — сказал замминистра в эфире Первого канала.
Он отметил, что деструктивные цели этой линии американских политиков для российской стороны очевидны.
Ранее Байден заявил, что США не будут воевать с Россией на Украине. Тем не менее, как он утверждает, Штаты намерены защищать территории НАТО с полной мощью. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал не допустить превращения спецоперации на Украине в войну Североатлантического альянса с Россией. Такое развитие событий обернётся большими человеческими жертвами, убеждён он.
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