Рябков счёл слова Байдена об угрозе третьей мировой войны попыткой "сыграть на нервах"

Президент США Джо Байден пытается "сыграть на нервах", заявляя об опасности начала третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"Мы не предпринимаем никаких шагов, вербальных, в виде заявлений и чего бы то ни было ещё, что можно было бы расценить как эскалацию. Такого нет. Между тем высшее должностное лицо США открыто говорит об опасности третьей мировой войны. Это попытка сыграть на нервах, навязать свою повестку дня всему международному сообществу", — сказал замминистра в эфире Первого канала.

Он отметил, что деструктивные цели этой линии американских политиков для российской стороны очевидны.