НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 09:52

Шведский футболист "Химок" Дагерстоль покинул команду

ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Генеральный директор подмосковных "Химок" Владимир Габулов заявил, что шведский защитник Филип Дагерстоль в письменном виде уведомил клуб о намерении приостановить контракт. Об этом сообщает ТАСС.

"Физически он уехал, мы отпускали Дагерстоля до девятого числа. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием до 9-го числа. Но, к сожалению, Дагерстоль написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать ФИФА", — сказал Габулов.

Футболист "Ростова" Хаджикадунич перешёл в "Мальмё"

Футболист "Ростова" Хаджикадунич перешёл в "Мальмё"

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Иностранные клубы имеют право до 7 апреля включить в заявку игроков российских команд. Один клуб не сможет подписать краткосрочные контракты более чем с двумя легионерами из РПЛ.

Обложка ©

РПЛ

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1