Шведский футболист "Химок" Дагерстоль покинул команду

Генеральный директор подмосковных "Химок" Владимир Габулов заявил, что шведский защитник Филип Дагерстоль в письменном виде уведомил клуб о намерении приостановить контракт. Об этом сообщает ТАСС.

"Физически он уехал, мы отпускали Дагерстоля до девятого числа. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием до 9-го числа. Но, к сожалению, Дагерстоль написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать ФИФА", — сказал Габулов.

Ранее Лайф сообщал, что ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.