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Опубликовано 12 марта 2022, 09:51

"Маски сброшены": Рябков заявил об экономической войне между Россией и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Александр Щербак

По оценке замглавы МИД, зачинщиком в данной ситуации является Вашингтон.

Соединённые Штаты объявили России экономическую войну, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"Маски сброшены... Сейчас идёт откровенное объявление России экономической войны со стороны США", — заявил замглавы МИД РФ Рябков.

По его словам, есть определённый диалог на международных площадках, но и там атмосфера усилиями США "просто отравлена". В некоторые залы впору "в противогазах заходить от того, что там ощущаешь", красочно выразился дипломат.

Рябков: Когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх
Рябков: Когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх

Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о проведении спецоперации утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.

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Андрей Бражников
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