"Маски сброшены": Рябков заявил об экономической войне между Россией и США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Александр Щербак
По оценке замглавы МИД, зачинщиком в данной ситуации является Вашингтон.
Соединённые Штаты объявили России экономическую войну, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
"Маски сброшены... Сейчас идёт откровенное объявление России экономической войны со стороны США", — заявил замглавы МИД РФ Рябков.
По его словам, есть определённый диалог на международных площадках, но и там атмосфера усилиями США "просто отравлена". В некоторые залы впору "в противогазах заходить от того, что там ощущаешь", красочно выразился дипломат.
Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о проведении спецоперации утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.