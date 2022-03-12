"Маски сброшены": Рябков заявил об экономической войне между Россией и США

По его словам, есть определённый диалог на международных площадках, но и там атмосфера усилиями США "просто отравлена". В некоторые залы впору "в противогазах заходить от того, что там ощущаешь", красочно выразился дипломат.

Рябков: Когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх

Рябков: Когда РФ и США достигнут дна в отношениях, то оттолкнутся от него и пойдут вверх

Напомним, Запад начал вводить в отношении России санкции и прочие ограничения после начала "Операции Z" на Украине. Владимир Путин объявил о проведении спецоперации утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.