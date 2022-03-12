В Минэнерго Турции заявили о нежелании участвовать в санкциях против России

Там выразили надежду, что рестрикции Запада не коснутся поставок российского газа.

Турция не хочет присоединяться к антироссийским санкциям Запада и выступает за дипломатические пути выхода из ситуации. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"Наш президент [Реджеп Эрдоган] тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций [против России]. У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путём", — сказал Донмез в беседе с CNN Turk.

По его утверждению, Турция очень надеется, что санкции в адрес Москвы не затронут поставок российского газа в страну. "Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа", — добавил министр.