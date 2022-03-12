В Минэнерго Турции заявили о нежелании участвовать в санкциях против России
Там выразили надежду, что рестрикции Запада не коснутся поставок российского газа.
Турция не хочет присоединяться к антироссийским санкциям Запада и выступает за дипломатические пути выхода из ситуации. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
"Наш президент [Реджеп Эрдоган] тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций [против России]. У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путём", — сказал Донмез в беседе с CNN Turk.
По его утверждению, Турция очень надеется, что санкции в адрес Москвы не затронут поставок российского газа в страну. "Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа", — добавил министр.
Ранее Лайф писал, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган назвал проявлением фашизма нападки на русских студентов и деятелей культуры из-за проведения Россией "Операции Z" на Украине по денацификации и демилитаризации. Турция считает такие действия неприемлемыми, они не приносят никакой пользы законной борьбе украинского народа, заметил турецкий президент. Он также сравнил происходящее с "охотой на ведьм".
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