EBay приостановил работу с продавцами из России
Компания предложила им отменить ранее взятые к исполнению заказы, так как будет "чрезвычайно сложно доставить заказанные товары покупателям".
Маркетплейс eBay приостановил все транзакции с российскими адресами, объяснив это прекращением работы платёжных провайдеров и служб доставки. Об этом сообщила сама компания. Теперь в учётной записи продавцов из России появится статус "В отпуске", а их объявления о продаже будут скрыты из результатов поиска.
"Если покупатель ранее добавил ваш товар в Список отслеживания и попытается приобрести его на момент использования настройки "В отпуске", он не сможет завершить покупку. Покупателю будет представлено сообщение о том, что вы временно не можете обрабатывать заказы", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что объявления в формате аукциона будут завершены, а ставки по ним отменены. Маркетплейс также посоветовал российским продавцам отменить заказы, которые уже приняты к исполнению, так как будет "чрезвычайно сложно доставить заказанные товары покупателям".
В компании подчеркнули, что продавцы из России смогут по-прежнему оформлять новые подписки, изменять уровень текущих или завершать их. Все повторяющиеся сборы за уровень используемой подписки, за выставление товаров будут возмещены.
Ранее американская компания eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину. Как пояснялось, такие меры приняты в связи с тем, что необходимо защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках. Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля.
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