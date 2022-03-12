EBay приостановил работу с продавцами из России

Маркетплейс eBay приостановил все транзакции с российскими адресами, объяснив это прекращением работы платёжных провайдеров и служб доставки. Об этом сообщила сама компания. Теперь в учётной записи продавцов из России появится статус "В отпуске", а их объявления о продаже будут скрыты из результатов поиска.

"Если покупатель ранее добавил ваш товар в Список отслеживания и попытается приобрести его на момент использования настройки "В отпуске", он не сможет завершить покупку. Покупателю будет представлено сообщение о том, что вы временно не можете обрабатывать заказы", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что объявления в формате аукциона будут завершены, а ставки по ним отменены. Маркетплейс также посоветовал российским продавцам отменить заказы, которые уже приняты к исполнению, так как будет "чрезвычайно сложно доставить заказанные товары покупателям".

В компании подчеркнули, что продавцы из России смогут по-прежнему оформлять новые подписки, изменять уровень текущих или завершать их. Все повторяющиеся сборы за уровень используемой подписки, за выставление товаров будут возмещены.