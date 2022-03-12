"Списки готовы": Рябков анонсировал скорую публикацию ответных санкций в отношении США
Большую часть повседневной работы российских профильных ведомств сейчас занимает составление ограничений в отношении Америки.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © Twitter / МИД России
Санкционные списки России в отношении США уже готовы и в скором времени будут обнародованы. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы", — сообщил замглавы МИД в эфире "Первого канала".
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.