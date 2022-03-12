Шведская компания Oriflame решила остаться в России
Так, в организации сообщили, что администрация намерена поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики.
Шведская косметическая компания прямых продаж Oriflame остаётся в России, сообщила газета Dagens Industri со ссылкой на заявление организации.
Так, в компании сообщили, что администрация намерена поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики. А между прочим, у Oriflame в России есть завод с тысячей сотрудников и миллионом консультантов по косметической продукции, которые являются частными лицами, реализующими товар другим частным лицам посредством прямых продаж.
Напомним, ряд иностранных компаний уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Лайф следит за развитием событий.
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