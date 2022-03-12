Шведская компания Oriflame решила остаться в России

Так, в организации сообщили, что администрация намерена поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики.

Так, в компании сообщили, что администрация намерена поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики. А между прочим, у Oriflame в России есть завод с тысячей сотрудников и миллионом консультантов по косметической продукции, которые являются частными лицами, реализующими товар другим частным лицам посредством прямых продаж.