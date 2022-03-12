В Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные учения с НАТО

В пресс-службе Министерства обороны Грузии анонсировали совместные командно-штабные учения Грузии и НАТО с 20 по 25 марта. Отмечается, что манёвры будут не полевыми.

"20–25 марта текущего года Силы обороны Грузии на территории совместного центра тренировок и оценок Грузия – НАТО (JTEC) проведут учения Грузия – НАТО. <…> Манёвры Грузия – НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран – членов и партнёров НАТО", — говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе Министерства обороны Грузии также пояснили, что цель совместных учений — повышение навыков планирования операций и обмен опытом. Дело в том, что они помогают повышать слаженность действий военнослужащих разных стран. Отмечается среди прочего, что учения пройдут на основе Существенного пакета мер Грузия – НАТО, который республика получила в 2014 году по итогам саммита в Уэльсе. В последний раз аналогичные командно-штабные учения прошли в 2019 году.