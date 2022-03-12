Советник Зеленского: Замороженные на Западе $300 млрд Банка России зарезервированы для Киева
Ранее сообщалось, что значительная часть отложенных на чёрный день 643 млрд долларов ЦБ оказалась заблокирована за рубежом.
Замороженные Западом в рамках санкций из-за "Операции Z" средства Центробанка России зарезервированы для Украины, утверждает советник главы Незалежной по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской Федерации, от страны-агрессора. Это более 300 миллиардов долларов", — сказал Устенко в эфире телеканала "Украина 24".
Лайф ранее сообщал, что значительная часть отложенных на чёрный день 643 млрд долларов резервов ЦБ оказалась заблокирована из-за "Операции Z". Исключение составляют золото на 132,2 млрд долларов и хранящиеся в Китае купленные юани на 70 млрд долларов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию санкциям Запада. В свою очередь российский лидер Владимир Путин отметил, что по экономике РФ наносится массированный удар. Глава государства убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы".
Банк России