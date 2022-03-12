Советник Зеленского: Замороженные на Западе $300 млрд Банка России зарезервированы для Киева

"Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской Федерации, от страны-агрессора. Это более 300 миллиардов долларов", — сказал Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

Лайф ранее сообщал, что значительная часть отложенных на чёрный день 643 млрд долларов резервов ЦБ оказалась заблокирована из-за "Операции Z". Исключение составляют золото на 132,2 млрд долларов и хранящиеся в Китае купленные юани на 70 млрд долларов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет мер по противодействию санкциям Запада. В свою очередь российский лидер Владимир Путин отметил, что по экономике РФ наносится массированный удар. Глава государства убеждён, что в конечном итоге данное санкционное давление пойдёт Москве на пользу, "как это было в предыдущие годы".