Теория заговора оказалась правдой: Чем опасны "лаборатории смерти" на Украине и почему ВОЗ потребовала немедленно их уничтожить Биолаборатории США на Украине и не только. 11 марта, 21:40 Обложка © Shutterstock

10 марта Министерство обороны РФ официально подтвердило факт работы американских кураторов в биолабораториях на Украине. 11 марта Госдума призвала ООН и ПА ОБСЕ расследовать работу этих объектов. И данные, которыми могут поделиться российские ведомства, потенциально тянут на сенсацию. По версии представителей ВОЗ, эти объекты работали для снижения угрозы опасных заболеваний, поражающих как животных, так и людей, включая... коронавирусы. Но так ли это на самом деле?

По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Игоря Кириллова, 24 февраля украинские биолаборатории получили от Министерства здравоохранения Украины указание уничтожить все биоагенты, находящиеся в них. Материалы, необходимые для продолжения реализации военно-биологической программы США были вывезены с территории Украины. Кириллов подтвердил, что в Харькове, Полтаве, Львове, Одессе и других городах Украины действовали биолаборатории различных уровней опасности. Только во Львове, как стало ясно из добытых документов, сотрудниками лабораторий было уничтожено свыше 320 ёмкостей с возбудителями лептоспироза, туляремии, бруцеллёза и чумы. И это далеко не всё.

Вашингтон долго отрицал факт наличия на территории Украины американских биологов, дескать, работали там только граждане Украины, а все биоагенты — наследие СССР. И вообще, ничем опасным там не занимались. Эту же мантру повторял президент Украины Владимир Зеленский. Сенсация пришла откуда не ждали. На слушаниях в Конгрессе замгоссекретаря Виктория Нуланд под присягой призналась, что работа над опасными патогенами всё-таки ведётся. Это, как заметил ведущий Fox News Такер Карлсон, привело к тому, что все теории заговора о собственной стране, которых так боятся американцы, оказались правдой.

Биологические лаборатории на Украине — это, по сути, военные объекты

Но 10 марта после изучения попавших в руки российских военных материалов стало известно , что кураторы из Пентагона не просто присутствовали в лабораториях Украины, но и непосредственно руководили процессом, все важные решения оставались за ними. Сотрудники украинского происхождения были в этой истории статистами и получали за свой опасный труд мизерную зарплату. 11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила , что сотрудничала с украинскими лабораториями и именно её представители "рекомендовали Министерству здравоохранения Украины уничтожить опасные патогены". Иначе как прикрытием тыла это не назовёшь.

Скорее всего, доказательства причастности США к биолабораториям на Украине настолько очевидны, что теперь эту тему пытаются аккуратно свернуть. Так, в заявлении ВОЗ ни слова не прозвучало про "биологическую войну". Лаборатории, по их заявлению, исследуют возможности, как снизить угрозу опасных заболеваний в мире. И уничтожены они были, чтобы предотвратить утечку патогенов в случае повреждения биолабораторий. Недавний исторический опыт показывает, что не всё так просто и гладко.

Лаборатории США в Казахстане использовать не удалось

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Два года назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил , что отстраняет американских специалистов от работы в одной из биологических лабораторий страны. В развитие таких объектов на территории Казахстана американцы вложили 400 миллионов и ещё 165 миллионов потратили на Узбекистан. Данные из открытых источников показывают , что с 2012 года в Казахстане было реализовано не менее 28 проектов по заказу Пентагона. В проектах участвовали не только казахи, но и сотрудники Медицинского центра ВМФ в Мэриленде, Института микробиологии Бундесвера в Мюнхене и работники британских военных лабораторий в Портон-Дауне.

После открытия первой лаборатории в 2007 году по Казахстану и Узбекистану прокатилась волна заболеваний бруцеллёзом. После экспериментов со штаммами конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) резко возросло число заразившихся именно этим вирусом. Совпадение? Помимо вышеперечисленных заболеваний там активно изучали чуму, сибирскую язву и различные штаммы коронавирусов. Результаты исследований отправлялись в исследовательские центры НАТО и вполне могли быть использованы как в мирных, так и в военных целях. По одной из версий, руководство Казахстана отстранило американских спецов под давлением России и Китая, по другой — потому что осознало, что ситуация с биологической безопасностью вышла из-под контроля.

Наследие "Отряда 731", или Кто такой сенатор Лугар

Сенатор Ричард (Дик) Лугар умер в 2019 году и остался бы неизвестным политиком, если бы не одно обстоятельство. Он курировал и продвигал американские биологические программы, зачастую опасные, на территории ряда стран СНГ. В Грузии после ряда соглашений с США 1997–2002 годов открыли не меньше трёх биолабораторий с сертификатом BSL-3. По уровню опасности лаборатории делятся на BSL-1, BSL-2, BSL-2+, BSL-3, BSL-4. BSL-3 — это почти самый высокий уровень опасности.

В 2018 году экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе опубликовал документы, согласно которым испытуемым в лабораториях на территории его страны вводили в организм различные материалы и биоагенты. В 2020 году российский МИД выступил с официальным заявлением , что исследования в центре Лугара оплачивались и курировались боссами из Вашингтона.

В том же году группа западных учёных опубликовала в журнале Science материал, доказывающий, что Пентагон давно нарушает конвенцию 1972 года и вкладывает огромные средства в разработку биологического оружия. Учёные утверждали, что средства, направленные якобы на мирные цели, по факту не приносят должного эффекта, зато могут привести к опасным последствиям, а программу DARPA можно воспринимать как попытку разработки биологических агентов для военных целей, представляющих угрозу для человечества.

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На заседании ООН представитель России Василий Небензя заявил, что сеть из 30 биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. Он добавил также, что США отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий, значит, им есть, что скрывать. А теперь самое интересное: в грузинских (и, вероятно, в украинских) лабораториях Лугара изучали воздействие патогенов на организмы представителей разных этносов. Это очень напоминает эксперименты, проводившиеся в нацистской Германии в рамках программы "Расовая гигиена", а также печально известным "Отрядом 731" в Японии.

Почему США скрывают правду о лабораториях

По некоторым данным, одним из ключевых патогенов, который изучали в Грузии, был вирус геморрагической лихорадки Марбург. Это заболевание по инкубационному периоду напоминает ковид. Заражённый лежит с высокой температурой от трёх дней до недели, а потом начинает умирать в страшных мучениях. На теле заболевшего образуются гнойники и язвы, вирус провоцирует глазное кровотечение и высокую температуру. В 2020 году американцы провели эксперимент под названием "Полевые исследования стерилизованных самцов комаров, выпущенных из неуправляемого летательного аппарата". Проще говоря, в беспилотник поставили контейнер с комарами, которых распыляли якобы для купирования роста заболеваемости в Азии и Африке. Этих же комаров, но уже заражённых, при необходимости можно распылить и над городами вероятного противника.

7 марта 2020 года стало известно, что Пентагон, предположительно, потратил 200 миллионов долларов на биолаборатории на Украине. Это международный проект, в котором также участвовали компании Black & Veatch и CH2M Hill — с американской стороны, Киевский НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского, Институт ветеринарной медицины в Киеве, Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Киеве, Институт микробиологии и иммунологии имени Мечникова в Харькове, Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени Мечникова в Одессе и Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Коллаборация по созданию биологического оружия под эгидой Пентагона также финансировалась и другими странами – членами НАТО.

В рамках одного из проектов коллаборации (№ 68727 ЕN), оплаченного Германией, тысячи образцов сыворотки крови жителей различных областей Украины были направлены на изучение в Институт тропической медицины имени Бернхарда Нохта в Германии. Кстати, немцы причастны и к казахскому проекту, о чём в 2021 году сообщил журнал Frontiers of Public Health, опубликовав отчёт о проделанной за восемь лет работе.

Глава американской национальной разведки Эврил Хэйнс вслед за Викторией Нуланд и Владимиром Зеленским поспешила выступить с заявлением, что биолаборатории на Украине вовлечены исключительно в обеспечение "биологической безопасности".

В России этим заявлениям не верят, поскольку на руках у военных есть документы, которые говорят о другом. Госдума на пленарном заседании приняла обращение к ООН и ПА ОБСЕ с призывом расследовать деятельность биологических лабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия. Также Думой было инициировано парламентское расследование работы биолабораторий на Украине, и все вовлечённые в работу объектов могут стать фигурантами этого дела.

Зачем США построили столько лабораторий по всему миру? Хотят тайно править миром Хотят контролировать популяцию на планете Хотят навредить славянам Всё сразу

Авторы Евгений Жуков