Россияне из разных регионов ответили на санкции Запада ироничным флешмобом

На фоне вводимых Западом санкций против РФ в Сети набирает обороты флешмоб в поддержку нашего государства. Россияне со всех концов страны вписывают в обращение разные города и посылают друг другу, меняя магазины в зависимости от региона. К акции уже присоединились Воронеж и Губаха Пермского края.

"Мы, жители Воронежа, официально заявляем, что класть хотели на ваш пакет с санкциями. Хотим поблагодарить за то, что ваши социальные сети перестают работать в России, может быть, теперь больше людей займутся реально полезными делами. Воронежцам вообще пофиг на закрытие H&M, Zara и другого го**а. Если кому-то негде одеваться, приезжайте к нам в Воронеж, у нас есть "Град" и ГЧ — там есть всё!" — заявили россияне.

Жители города иронизируют и по поводу санкций в отношении валютных счетов и зарубежной недвижимости: "Мы очень расстроились, теперь воронежцы не смогут каждые выходные летать на свою виллу в Монако или Италию, придётся, как и раньше, садить картошку — окучивать картошку и собирать урожай". А также благодарят западные страны, что закрыли границы от российских туристов: "У нас 85 субъектов Российской Федерации, если захотим увидеть что-то новое и интересное, найдём у себя. Карелия, Дагестан, Казань, Иркутск… В общем, нам есть куда съездить".

"А вообще, мы хотим вам сказать, что умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать — в Россию можно только верить! Мы пережили всё самое страшное, мы люди, которые ели гудрон вместо жвачки, вытирали жопы лопухами и в детстве от всех болезней использовали подорожник. Чемодан, вокзал — и пусть весь ваш иностранный бизнес уезжает из нашей страны, а то превратим всё в национальное достояние! Своими санкциями вы разбудили самое страшное оружие — патриотизм!" — добавили воронежцы.

В свою очередь, жители Губахи выразили сожаление о закрытии IKEA, отметив, что 80% населения только из новостей узнали о существовании местного магазина "Формула мебели". А также заявили, что санкции Apple и закрытие их пунктов для них не являются ограничениями, ведь в городе даже не было таких магазинов.

"Ваши санкции против Путина ему тоже до одного места, он уже давно доказал, что он самый сильный президент мира! Он президент России, которого мы выбирали, не отказываемся и будем выбирать дальше!" — подчеркнули жители Губахи.