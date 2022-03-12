Сербский министр Попович осудил Meta за разжигание ненависти к России
Он назвал заявление компании античеловечным и антиморальным и сравнил это решение с гонениями сербов, евреев и русских во Второй мировой войне.
Министр по инновациям Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович осудил компанию Мeta за разрешение проявления ненависти в отношении россиян в "Фейсбуке". Об этом сообщили в его пресс-службе.
"Антироссийская истерия достигла апогея решением компании Мeta разрешить в соцсети "Фейсбук" сеять ненависть к российской нации и откровенно призывать к насилию против россиян. Это античеловечно и антиморально и непреодолимо напоминает гонения сербов, евреев и русских во Второй мировой войне", — заявил министр.
Политик также отметил, что Сербия "никогда не введёт санкции против РФ", которые бы означали "отречение от её жизненных, политических и экономических интересов".
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомление своих подписчиков о "переезде".