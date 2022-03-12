Сербский министр Попович осудил Meta за разжигание ненависти к России

Министр по инновациям Сербии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович осудил компанию Мeta за разрешение проявления ненависти в отношении россиян в "Фейсбуке". Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Антироссийская истерия достигла апогея решением компании Мeta разрешить в соцсети "Фейсбук" сеять ненависть к российской нации и откровенно призывать к насилию против россиян. Это античеловечно и антиморально и непреодолимо напоминает гонения сербов, евреев и русских во Второй мировой войне", — заявил министр.