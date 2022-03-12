Во Франции мужчина с ножом напал на полицейских
В ходе задержания злоумышленник и сам пострадал. Его доставили в больницу, однако спасти жизнь неизвестному врачам не удалось.
Место нападения. Фото © La Provence
Сегодня утром в Марселе в старом порту мужчина напал с ножом на сотрудников полиции и ранил одного из них. Чтобы обезвредить злоумышленника, правоохранителям пришлось открыть огонь. Об этом сообщает французская газета La Provence.
Что побудило мужчину совершить нападение, неизвестно. В результате ответного огня он был ранен, его госпитализировали. Однако, как сообщает издание со ссылкой на источник в полиции, врачам не удалось спасти мужчину.
Ранее Лайф писал, что 11 марта бизнесмен Юрий Жорин напал с топором на консьержку. Мужчина пришёл в ярость из-за того, что лавочки во дворе были покрашены в жёлто-синий цвет. Затем он открыл стрельбу из окна своей квартиры. По предварительным данным, пострадало два человека, в том числе сама консьержка. Позднее подозреваемый был задержан.
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