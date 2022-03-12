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12 марта, 10:55

Во Франции мужчина с ножом напал на полицейских

В ходе задержания злоумышленник и сам пострадал. Его доставили в больницу, однако спасти жизнь неизвестному врачам не удалось.

<p>Место нападения. Фото © <a href="https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6689698/marseille-lagresseur-des-policiers-municipaux-est-decede-apres-un-tir-de-riposte.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">La Provence</a></p>

Место нападения. Фото © La Provence

Сегодня утром в Марселе в старом порту мужчина напал с ножом на сотрудников полиции и ранил одного из них. Чтобы обезвредить злоумышленника, правоохранителям пришлось открыть огонь. Об этом сообщает французская газета La Provence.

Что побудило мужчину совершить нападение, неизвестно. В результате ответного огня он был ранен, его госпитализировали. Однако, как сообщает издание со ссылкой на источник в полиции, врачам не удалось спасти мужчину.

Момент нападения бизнесмена с топором на консьержку в Домодедове попал на видео

Момент нападения бизнесмена с топором на консьержку в Домодедове попал на видео

Ранее Лайф писал, что 11 марта бизнесмен Юрий Жорин напал с топором на консьержку. Мужчина пришёл в ярость из-за того, что лавочки во дворе были покрашены в жёлто-синий цвет. Затем он открыл стрельбу из окна своей квартиры. По предварительным данным, пострадало два человека, в том числе сама консьержка. Позднее подозреваемый был задержан.

Александра Васильева

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