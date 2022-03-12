Во Франции мужчина с ножом напал на полицейских

Сегодня утром в Марселе в старом порту мужчина напал с ножом на сотрудников полиции и ранил одного из них. Чтобы обезвредить злоумышленника, правоохранителям пришлось открыть огонь. Об этом сообщает французская газета La Provence.

Что побудило мужчину совершить нападение, неизвестно. В результате ответного огня он был ранен, его госпитализировали. Однако, как сообщает издание со ссылкой на источник в полиции, врачам не удалось спасти мужчину.