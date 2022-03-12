Рябков: У России есть возможности, чтобы обезопасить себя от последствий санкций
Он назвал РФ современной, сильной страной, реализующей свой потенциал и являющейся интегральной, неотъемлемой частью многополярного мира.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © VK/ МИД РФ
Россия приложит максимум усилий для того, чтобы избежать отрицательных последствий от санкций Запада. Возможности для этого есть, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Россия — современное, сильное государство, уверенное в собственных возможностях, реализующее свой потенциал, являющееся интегральной, неотъемлемой частью многополярного мира. Мы будем работать целеустремлённо, энергично, сфокусированно над тем, чтобы избежать негативного эффекта от каких бы то ни было американских санкций, и возможности для этого есть", — сообщил замглавы МИД в эфире Первого канала.
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий.
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