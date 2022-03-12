Рябков: У России есть возможности, чтобы обезопасить себя от последствий санкций

Россия приложит максимум усилий для того, чтобы избежать отрицательных последствий от санкций Запада. Возможности для этого есть, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Россия — современное, сильное государство, уверенное в собственных возможностях, реализующее свой потенциал, являющееся интегральной, неотъемлемой частью многополярного мира. Мы будем работать целеустремлённо, энергично, сфокусированно над тем, чтобы избежать негативного эффекта от каких бы то ни было американских санкций, и возможности для этого есть", — сообщил замглавы МИД в эфире Первого канала.