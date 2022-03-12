МИД РФ передал Посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta
Оно связано с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении российских военных.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото © VK / МИД РФ
МИД России в пятницу передал Посольству Соединённых Штатов Америки ноту о том, что в отношении компании Meta будет заведено уголовное дело в связи с экстремистским заявлением. Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
"К вопросу о Facebook и вообще компании Meta могу сказать, что вчера американскому посольству была передана нота, что будет дело заведено по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода преступных, неприемлемых даже по этическим меркам США сообщений", — заявил Рябков в эфире Первого канала.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомления своих подписчиков о "переезде".