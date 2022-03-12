МИД РФ передал Посольству США ноту о возбуждении уголовного дела против Meta

МИД России в пятницу передал Посольству Соединённых Штатов Америки ноту о том, что в отношении компании Meta будет заведено уголовное дело в связи с экстремистским заявлением. Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"К вопросу о Facebook и вообще компании Meta могу сказать, что вчера американскому посольству была передана нота, что будет дело заведено по 280-й статье в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода преступных, неприемлемых даже по этическим меркам США сообщений", — заявил Рябков в эфире Первого канала.