Психолог Кичаев рассказал, как справиться с паникой из-за блокировки Instagram
Эксперт назвал несколько плюсов отказа от соцсети, а также отметил, что у пользователей теперь точно не будет невроза из-за того, что им, например, не поставили лайки.
Психолог Александр Кичаев в беседе с Лайфом рассказал, как справиться с паникой из-за блокировки "Инстаграма" в России. По его мнению, в этом в первую очередь следует искать выгоду.
"Нужно всегда в проблеме искать выгоду: что хорошего в этой ситуации? Первое — освобождается время для того, чтобы не заниматься самопрезентацией, жизнью напоказ, для других, а жить для себя и близких. Сейчас всё это время, которое человек тратит на социальные сети, он может уделить себе", — сказал Кичаев.
Вторым плюсом эксперт отметил возможность проанализировать тот период общения с большой или не очень большой аудиторией через "Инстаграм", после чего задать себе вопрос, что положительного и отрицательного это дало. Он назвал блокировку соцсети не очень приятной новостью, особенно если человек вкладывался деньгами, временем в раскрутку своего аккаунта, однако отметил, что нужно искать в этом позитив.
"Я научился работать с социальными сетями, выстраивать свой личный бренд, научился искусству продвижения. Я научился и теперь смогу выстроить своё позиционирование уже в других соцсетях", — отметил психолог.
При этом он указал, что у пользователей точно не будет невроза из-за того, что им, например, не поставили лайки. Эксперт пояснил: в нынешних условиях человек перестанет нервничать по поводу того, что на него воздействует аудитория из недружественных социальных групп, которые обвиняют, унижают и оскорбляют. Вместо этого сейчас можно будет общаться с теми, кто, наоборот, поддерживает, заключил Кичаев. Блокировка соцсети приведёт к изменению ценностей, жизненных приоритетов, считает собеседник Лайфа. Он также напомнил, что рано или поздно всё заканчивается, назвав это третьим и самым важным плюсом. По его мнению, ничего не бывает навечно и вполне вероятно, что всё ещё вернётся.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Позже Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершится в полночь 14 марта. Пользователям соцсети дали время на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а также на уведомления своих подписчиков о "переезде".
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