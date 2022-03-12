Психолог Кичаев рассказал, как справиться с паникой из-за блокировки Instagram

Психолог Александр Кичаев в беседе с Лайфом рассказал, как справиться с паникой из-за блокировки "Инстаграма" в России. По его мнению, в этом в первую очередь следует искать выгоду.

"Нужно всегда в проблеме искать выгоду: что хорошего в этой ситуации? Первое — освобождается время для того, чтобы не заниматься самопрезентацией, жизнью напоказ, для других, а жить для себя и близких. Сейчас всё это время, которое человек тратит на социальные сети, он может уделить себе", — сказал Кичаев.

Вторым плюсом эксперт отметил возможность проанализировать тот период общения с большой или не очень большой аудиторией через "Инстаграм", после чего задать себе вопрос, что положительного и отрицательного это дало. Он назвал блокировку соцсети не очень приятной новостью, особенно если человек вкладывался деньгами, временем в раскрутку своего аккаунта, однако отметил, что нужно искать в этом позитив.

"Я научился работать с социальными сетями, выстраивать свой личный бренд, научился искусству продвижения. Я научился и теперь смогу выстроить своё позиционирование уже в других соцсетях", — отметил психолог.